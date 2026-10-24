Radio Bruno: “Parisi rientra a gennaio. Resta la possibilità di prendere un terzino a gennaio”

Previsto per gennaio il ritorno di Parisi alla competizione

Durante il luna park viola Radio Bruno ha dato degli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione di Fabiano Parisi. Il terzino viola è alle prese infatti con la riabilitazione dopo la rottura del crociato subita alla penultima di campionato l’anno scorso allo Juventus Stadium.

Secondo quanto riportato dalla radio fiorentina il rientro in campo di Parisi è previsto per Gennaio. Dunque altri 2 mesi poi il calciatore sarà pronto per la competizione e per tornare a giocare in Serie A