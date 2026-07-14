Radio Bruno: “La Fiorentina non ha ancora deciso se affondare su Oulai. Richiesti 30 milioni”
Ore importanti per il futuro di Christ Inao Oulai
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2026 15:42
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, la Fiorentina ha accelerato per Christ Inao Oulai. Il ragazzo vuole Firenze e per 30 milioni può partire: si lavora col Trabzonspor. Ora palla alla Fiorentina, il club viola può decidere se affondare il colpo o no. Nel frattempo, l'entourage del centrocampista spinge per la cessione.