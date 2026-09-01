Radio Bruno: "Difficile che possa arrivare Torreira. Lui vuole la Fiorentina, ma il Galatasaray fa muro"

Si complica la pista che porta al ritorno di Torreira in maglia viola

Si complica la pista che potrebbe riportare Lucas Torreira alla Fiorentina. Nelle ultime ore, infatti, il Galatasaray avrebbe alzato il muro sulla possibile cessione del centrocampista uruguaiano. Secondo quanto riferito da Radio Bruno, la volontà del giocatore sarebbe quella di tornare a vestire la maglia viola, ma al momento questo non è sufficiente per sbloccare l'operazione.