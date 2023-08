Radio Bruno, Commisso è pronto a tornare in Italia: domani il Presidente viola arriverà a Firenzea

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è pronto a tornare in Italia. Stando quanto riportato da Radio Bruno, domani il patron americano viola arriverà a Firenze, in attesa di seguire la squadra che debutterà in campionato sabato prossimo contro il Genoa, al Ferraris. La Fiorentina sarà poi impegnata anche nel playoff di Conference League. Commisso era rientrato negli Stati Uniti da circa due mesi ed ora è di rotta su Firenze.

