Radio Bruno: "Atta parzialmente in gruppo: filtra ottimismo per averlo in panchina la prossima settimana"
Radio Bruno ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati viola
Doppia seduta di allenamento oggi al Viola Park, dopo quella svolta nella giornata di ieri. Nel corso del Pentasport, Radio Bruno ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori alle prese con problemi fisici, soffermandosi in particolare su Atta, arrivato in estate e finora visto pochissimo con la maglia viola.
Il centrocampista ha svolto una parte dell'allenamento insieme al gruppo. L'obiettivo è aumentare gradualmente i carichi di lavoro nel corso della prossima settimana, con la speranza di riuscire a portarlo almeno in panchina in vista del prossimo impegno.
Per quanto riguarda Ndour, il centrocampista ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 a causa di un problema alla caviglia, ma non si tratterebbe di nulla di particolarmente preoccupante. Al momento sta svolgendo lavoro differenziato.
Tempi di recupero più lunghi, invece, per Pongracic, mentre Ranieri è da considerarsi recuperato.