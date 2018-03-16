Raccolta firme per la creazione di un campo "Astori" a Coverciano

Come scrive oggi La Nazione, nelle scorse settimane è nato un comitato di zona che vede insieme la Settignanese, la Sancat, le associazioni del Mensola e tanti, tantissimi cittadini. Considerato che,...

Come scrive oggi La Nazione, nelle scorse settimane è nato un comitato di zona che vede insieme la Settignanese, la Sancat, le associazioni del Mensola e tanti, tantissimi cittadini. Considerato che, si legge nella petizione, “nel Regolamento urbanistico approvato nell’aprile 2015 sono previsti alcuni interventi per la realizzazione degli impianti sportivi Coverciano, del parcheggio Palazzeschi e del posteggio Ponte a Mensola” gli abitanti e soprattutto le società sportive, che hanno sempre più iscritti, si rivolgono con toni accorati a Palazzo Vecchio affinchè l’idea si traduca in realtà.

Maurizio Romei, presidente della Settignanese ha dichiarato“Vorremmo intitolare il campo a Davide Astori. Sarebbe il primo impianto pubblico dedicato al Capitano che ci ha lasciato da poco”, dice Maurizio Romei, presidente della Settignanese. La raccolta firme è già stata inoltrata al sindaco Nardella.