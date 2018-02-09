Rigore per la Fiorentina! Anzi no.. il motivo un fuorigioco
Al 17' del primo tempo Benassi s'invola sulla destra e crossa in mezzo. Il traversone viene stoppato da Chiellini di mano
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2018 20:59
Al 17' del primo tempo Benassi s'invola sulla destra e crossa in mezzo. Il traversone viene stoppato da Chiellini di mano e l'arbitro Guida concede il rigore. La var peró, dopo 4 minuti annulla la gioia alla Fiorentina per un precedente fuorigioco dello stesso Benassi. Viola molto sfortunati in questo frangente