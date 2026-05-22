R. Galli: "Ripartire con Vanoli sarebbe un rischio, a me piacerebbe De Rossi sulla panchina Viola"

Le parole al Pentasport di Riccardo Galli sulla questione allenatore

Il noto giornalista de La Nazione, Riccardo Galli, è intervenuto a Radio Bruno: "Vogliamo ricominciare, ma con cambiamenti importante. Questo è stato l'anno zero e ripartire con Vanoli sarebbe un rischio. Al contrario, anche per lui salutare con un applauso chiuderebbe positivamente un cerchio. Sarebbe bello prendere un allenatore di fascia altissima, ma ricordiamoci cosa è successo con Pioli".

"Ma la ripartenza sarà complessa e con tempi forse non brevissimi. Quindi per me non è da escludere la pista di un allenatore emergente. In quel caso servirà la forza e la pazienza che possa ricostruire la Fiorentina. Chi vorrei sulla panchina? Mi piacerebbe De Rossi, ma mi pare che Grosso sia ancora avanti. Nella prossima settimana se ne saprà certamente di più".