R. Galli: "Da Lunedì avremo novità sull'allenatore. Mi aspetto chiarezza dalla Fiorentina"

Il giornalista ha commentato il futuro della panchina viola in vista dell'ultima uscita stagionale

Intervenuto a Radio Bruno, Riccardo Galli ha fatto il punto sulla Fiorentina, definendo la gara di venerdì come l’ultimo atto di una stagione da dimenticare.

“Venerdì sarà l’ultimo atto, per fortuna, di un’annata complicata”, ha spiegato Galli. “Sarebbe sbagliato e anche difficile da comprendere aspettarsi applausi dai tifosi, poi sarà il momento di guardare avanti”.

Il giornalista ha poi sottolineato la necessità di decisioni rapide sul futuro tecnico: “Già dalla prossima settimana mi aspetto chiarezza su Vanoli, capire se resterà o se si cambierà guida. Dopo di che si entrerà nel tema del nuovo allenatore e del casting panchina”.

Secondo Galli, molto dipenderà dalle strategie societarie: “Se il nome fosse quello di Grosso, l’annuncio potrebbe essere rapido. Se invece ci sono dinamiche più complesse, allora è normale che la Fiorentina stia prendendo tempo”. Infine, un passaggio su Fabio Paratici: “Il suo arrivo è stata l’unica nota positiva e un segnale importante per i tifosi. Adesso però ha una grande responsabilità sulle spalle”.