Qui Viola Park, Nazione: "Si torna ad un 4-3-3 più conservativo. Brescianini scala le gerarchie come mezz'ala"

Anche ieri pomeriggio la squadra si è ritrovata al Viola Park per preparare la gara di domenica al Franchi e correggere i tanti squilibri emersi nella gara di Marassi

Il campo accompagna le riflessioni di Paolo Vanoli, mentre il Como si avvicina e la Fiorentina cerca le risposte mancate a Genova. Anche ieri pomeriggio la squadra si è ritrovata al Viola Park per preparare la gara di domenica al Franchi e correggere i tanti squilibri emersi nella gara di Marassi. Fra le soluzioni provate, la notizia è che starebbe prendendo quota un 4-3-3 più conservativo, per garantire copertura e contenere la qualità dei lariani.

Una scelta che, in tal senso, potrebbe favorire Brescianini: dopo la prova poco convincente di Oulai, l’ex Atalanta sta infatti risalendo nelle gerarchie per il posto di mezzala sinistra, dal momento che è giudicato più adatto ad arginare il palleggio del Como. Vanoli cerca infatti distanze più corte fra i reparti e maggiore protezione per la difesa ed è anche per questo motivo che, rispetto alla formazione titolare di Genova, i cambi in partenza potrebbero essere fino a cinque. La sensazione in realtà è che saranno meno, con però almeno un avvicendamento per reparto.