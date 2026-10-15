Qui Viola Park, Nazione: "Ieri doppia seduta. Mastantuono è a pieno regime, Atta prosegue a parte"

Il programma ha impegnato il gruppo sia al mattino sia nel pomeriggio, offrendo al tecnico tempo per preparare il confronto con i lariani

Il riscatto passa dal lavoro. La Fiorentina ha proseguito anche ieri al Viola Park la preparazione alla sfida di domenica con una doppia seduta che conferma la volontà di alzare il ritmo. Vanoli ha bisogno di sfruttare ogni allenamento per correggere gli errori di Marassi e dare maggiore solidità a una squadra chiamata a reagire davanti al proprio pubblico. Lavorare duro, in questa fase, diventa essenziale per ritrovare intensità, a partire dall’approccio alla partita. Il programma ha impegnato il gruppo sia al mattino sia nel pomeriggio, offrendo al tecnico tempo per preparare il confronto con i lariani.

La settimana servirà anche a verificare le condizioni dei singoli, con indicazioni confortanti per Franco Mastantuono: dopo l’operazione di martedì alla mano, l’argentino si è allenato regolarmente con i compagni indossando un tutore. La sua presenza contro la squadra di Fabregas non è quindi a rischio. Resta invece separato il percorso di Arthur Atta, che anche ieri ha proseguito il lavoro individuale a causa del sovraccarico funzionale ai muscoli dell’addome: il francese continua dunque a seguire un programma specifico, in attesa che l’evoluzione del problema consenta il suo rientro in gruppo.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione