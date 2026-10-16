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Qui Viola Park, Nazione: "Contro il Como scontati i ritorni di Pellegrino e Njie. Atta ancora fuori, Goncalves gestito"

La sosta ne ha migliorato la condizione ma il portoghese ha al massimo un tempo nelle gambe. Forzarne l’impiego sarebbe rischioso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2026 10:57
Qui Viola Park, Nazione: "Contro il Como scontati i ritorni di Pellegrino e Njie. Atta ancora fuori, Goncalves gestito" - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Davanti appaiono scontati i ritorni di Pellegrino e Njie, mentre Gonçalves sarà ancora gestito: la sosta ne ha migliorato la condizione ma il portoghese ha al massimo un tempo nelle gambe. Forzarne l’impiego, prima peraltro di una serie di impegni durissimi, sarebbe un rischio ed è per questo che anche domenica dovrebbe partire dalla panchina.

Nessuna novità per Arthur Atta, che ha proseguito il lavoro individuale per l’ormai noto sovraccarico funzionale all’addome: il francese non è ancora pronto a riunirsi ai compagni e resta impossibile indicare una data per il suo rientro. Regolarmente in gruppo Mastantuono, che si è allenato con il tutore alla mano operata dopo il problema al quarto metacarpo accusato a Genova. Oggi intanto Vanoli presenterà la sfida contro il Como: il tecnico parlerà alle 14.30 dal media center del Viola Park.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione

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