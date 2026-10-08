Qui Genova, Nazione: "De Rossi è sulla graticola. Colombo non ci sarà, presenti Baldanzi e Messias"

Lorenzo Colombo si è procurato una distorsione alla caviglia. Gli esami hanno escluso guai ai legamenti, ma l’attaccante salterà la sfida con i viola

Non è stata una sosta tranquilla per il Genoa, che sabato si presenterà al Ferraris con l’acqua alla gola e con De Rossi sulla graticola. Il Grifone ha raccolto appena un punto in cinque partite e cerca contro la Fiorentina la scossa per cambiare passo. Il problema principale è davanti: Lorenzo Colombo si è procurato una distorsione alla caviglia nell’amichevole persa 2-0 col Rapid Bucarest. Gli esami hanno escluso guai ai legamenti, ma l’attaccante salterà la sfida con i viola.

De Rossi dovrebbe insistere sul 3-5-2, affidandosi a Osmajic con Vitinha favorito per completare l’attacco, mentre Traoré resta un’alternativa a gara in corso. Recuperati invece Baldanzi, Amorim e Messias. Davanti a Bijlow spazio al terzetto Marcandalli-Ostigard-Vasquez, con Ehizibue ed Ellertsson sulle fasce e Frendrup, Amorim e Baldanzi in mezzo. Per De Rossi una partita che pesa già parecchio

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione