Qui Cagliari: Luvumbo ancora verso la panchina. Sarà Prati a prendere il posto di Deiola

La Fiorentina affronterà il Cagliari nel lunedì di Pasquetta. Assente Deiola per squalifica, la probabile formazione rossoblù non sembra potersi discostare troppo dalle ultime, con un 3-5-1-1 che dovrebbe far da specchio al modulo viola. Certo il terzetto di difesa a protezione di Caprile, con il ritorno di Lupertoal fianco dell’ex Mina e di Zappa. I primi due sono diffidati ma Nicola calcoli di questo tipo li ha già fatti a San Siro contro l’Inter preservando Luperto proprio per la sfida con la Fiorentina. A centrocampo sono attesi Zortea e Augello sugli esterni, Prati in cabina di regia con Adopo e Makoumbou. In attacco il solo Piccoli sarà supportato da Viola. Meno probabile l’arretramento di quest’ultimo in mediana e l’inserimento di Luvumbo in attacco. L’angolano dovrebbe essere la carta in mano a Nicola per cambiare la partita nella ripresa. Secondo La Gazzetta alla fine il Cagliari potrebbe giocare anche con un 3-4-2-1, con Adopo-Prati a centrocampo e Coman insieme a Viola dietro a Piccoli.