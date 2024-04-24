Questore di Salerno: "Un gruppo di 250 facinorosi hanno attaccato i tifosi della Fiorentina"

Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio racconta di quanto successo fuori dall'Arechi prima del match tra Salernitana-Fiorentina. Ecco le sue parole riportate da ANSA: "Un gruppo di 200-250 indiv...

Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio racconta di quanto successo fuori dall'Arechi prima del match tra Salernitana-Fiorentina. Ecco le sue parole riportate da ANSA: "Un gruppo di 200-250 individui tumultuosi ha cercato di avvicinarsi alla recinzione che divide la tribuna dal settore ospiti. Grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, si è evitato il contatto fisico, ma la situazione si è aggravata quando hanno iniziato a lanciare oggetti di ogni genere. In risposta, hanno lanciato bombe carta. È importante sottolineare che l'esplosione di una bomba carta a distanza ravvicinata può causare danni gravi come sordità o cecità".

L'ATTACCO DI GRAVINA A LOTITO

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