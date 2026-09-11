(Questo) Fagioli è il giocatore di cui la Fiorentina non può fare a meno: grinta, qualità e precisione

Dopo un avvio fantasma sotto la guida di Grosso, questa sera la Fiorentina sembra aver ritrovato il leader del suo centrocampo

Finalmente la Fiorentina. Dopo un avvio da incubo, i viola conquistano i primi tre punti della stagione e lo fanno con una vittoria per 2-4 sul campo del Venezia. L’arrivo di Paolo Vanoli parte dunque nel migliore dei modi, con una squadra capace di reagire alle difficoltà e trovare finalmente la via del gol. A prendersi la scena sono soprattutto i due argentini: Franco Mastantuono, autore di una tripletta, e Mateo Pellegrino, a segno per la seconda volta con la maglia viola.Ma tra i protagonisti della serata c’è anche Nicolò Fagioli. Il centrocampista, schierato titolare da Vanoli, ha offerto una prestazione di personalità e qualità che ancora non si era vista in questo inizio di stagione. I numeri raccontano bene la sua partita: 90 minuti in campo, 78 palloni toccati e l’85% di passaggi riusciti. A questi si aggiungono un tiro nello specchio, il 100% dei dribbling riusciti e l’82% dei contrasti vinti.Una prestazione completa, fatta di tecnica ma anche di grinta e presenza. E se la Fiorentina vuole davvero cambiare pagina, ritrovare un Fagioli così può diventare uno degli ingredienti fondamentali.