Quarta: “Vogliamo la Champions League. Futuro? Può succedere di tutto. Momenti difficili? Capitano”

Martinez Quarta ha così parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: “100 presenze? Un orgoglio e un'emozione incredibile. Vestire la maglia di un club prestigioso come la Fiorentina è davvero import...

Martinez Quarta ha così parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: “100 presenze? Un orgoglio e un'emozione incredibile. Vestire la maglia di un club prestigioso come la Fiorentina è davvero importante per me. Firenze? Per noi stare qui è importante, i miei bambini hanno fatto amicizia vanno a scuola qui. Insomma, Firenze è perfetta per noi. I tifosi? Essere fermato e vedere la gioia negli occhi dei tifosi che ti fermano per la strada è davvero bello. Significa che stai facendo le cose bene. I miei compagni? Siamo un bel gruppo, poi ovviamente ho legato di più con Nico, Gino e Lucas. Momenti difficili? Capitano durante una carriera. Il segreto è lavorare sodo, allenarsi e migliorare. Italiano? Mi ha dato la libertà di fare gol. Ne ho fatti 5 e sono contento, ma non mi dimentico mai di difendere. Ovviamente penso prima a quello poi al resto. Commisso? Ci sta molto vicino e siamo contenti. Il futuro? Penso solo a migliorarmi, poi non si sa mai cosa potrà succedere. Ed oggi? Sarebbe bello portare la Fiorentina in Champions, lo sogniamo tutti. Ma la verità è che dobbiamo continuare a crescere giorno dopo giorno”.