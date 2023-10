Quarta è il miglior difensore della Serie A nel mese di settembre. Terracciano secondo dietro a Skorupski

Gran periodo di forma per Lucas Martinez Quarta con la maglia della Fiorentina. A testimoniarlo anche le statistiche ufficiali della Serie A, che sui propri canali social ha pubblicato la top 5 del mese di settembre stilata dal portale Sorare. Nell’ipotetica formazione di calcetto, insieme a Skorupski, Zielinski, De Roon e Berardi, compare, infatti, l’argentino come miglior difensore del mese. Menzione speciale anche per Pietro Terracciano, inserito nella “formazione delle riserve”.