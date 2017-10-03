Quanto vale la Fiorentina a Fifa 18? Tutti i valori dei giocatori viola nel famoso videogioco
Tutti i valori giocatore per giocatore della nuova Fiorentina sul gioco per console più famoso al mondo
Prosegue lanostra rubrica dedicata alla scoperta delle valutazioni overalldi tutte le squadre di Fifa 18. Come fatto lo scorso anno anche questa volta vi mostreremo, squadra per squadra, tutti i valori dei giocatori di tutti i club che militano nel campionato italiano. Oggi vedremo insieme quelli della Fiorentina
E’ Astori con 81, il calciatore della Fiorentina con l’overall più alto ed anche l’unico della Viola a superare quota 80. Fra i nuovi acquisti da segnalare il 78 di Pezzella ed Eysseric, il 77 di Bruno Gaspar, Vitor Hugo e Thereau, il 76 di Cristoforo e Simeone.
Astori – 81 – DC
Saponara – 79 – COC
Benassi – 79 – CC
Sportiello – 78 – POR
Pezzella – 78 – DC
Badelj – 78 – CC
Eysseric – 78 – AD
Sánchez – 77 – CDC
Bruno Gaspar – 77 – TD
Vitor Hugo – 77 – DC
Veretout – 77 – CC
Théréau – 77 – AS
Cristóforo – 76 – CDC
Babacar – 76 – ATT
Simeone – 76 – ATT
Gil Dias – 76 – ED
Chiesa – 75 – ED
Laurini – 73 – TD
Biraghi – 72 – TS
Drągowski – 71 – POR
Milenković – 70 – DC
Olivera – 70 – TS
Zekhnini – 67 – AS
Hagi – 63 – AD
Beleck – 63 – ATT
Hristov – 61 – DC
Lo Faso – 60 – AT
Meli – 58 – AD
Diakhate – 56 – CC
Cerofolini – 48 – POR