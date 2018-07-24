Quanto costerà vedere il calcio in TV? Per guardare tutte le partite si spenderà di meno

Nuovi costi diritti TV, è tempo anche per l'utenza anche di capire che tipo di abbonamento fare per seguire il calcio da casa.SKY: Costo abbonamento calcio e sport 49.60 € che prevede 7 match di serie...

Nuovi costi diritti TV, è tempo anche per l'utenza anche di capire che tipo di abbonamento fare per seguire il calcio da casa.

SKY: Costo abbonamento calcio e sport 49.60 € che prevede 7 match di serie A a settimana, Premier, Bundes, Formula 1 e Moto Gp oltre che tennis e molti altri sport. A questi si può aggiungere una spesa di 7.99€ per vedere i restanti match di serie A e tutta la serie b. Quindi con circa 58 € sarà possibile vedere tutto il calcio a fronte degli 80 dello scorso anno che il doppio abbonamento Sky-Mediaset prevedeva. Mentre per chi vuò vedere solo la Serie A i costi aumentano leggermente. Sky offre la possibilità di vedere tutto con Sky Q in un solo televisore, altrimenti si può usufruire delle partite di DAZN nel modo tradizionale a prezzo scontato.

Premium: Il costo si abbassa drasticamente da 30 a 2o euro mensili. Tuttavia l'offerta sarà meno ricca del passato e prevede solo i contenuti DAZN di tre match di Serie A e la Serie B più il campionato francese

DAZN: La piattaforma streaming fa felici i tifosi che hanno la squadra in Serie B perchè potranno seguirla con soli 10€ al mese, insieme a tutto il resto del campionato. Inoltre DAZN offre la possibilità di vedere tre dei dieci match settimanali della Serie A. Le partite saranno visibili in versione mobile, pc, su console di ultima generazione oppure su smart TV

Lorenzo Bigiotti