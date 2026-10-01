Quanti terzini! Gazzetta: "Paratici si aspettava di cedere Dodò, è il meno utilizzato tra gli esterni"

I quattro nuovi acquisti garantiscono abbondanza di uomini e soluzioni grazie alla capacità di ricoprire ruoli diversi e spostarsi con naturalezza da una zona all’altra del campo

La Fiorentina ha rinnovato profondamente la rosa in estate, soprattutto sulle fasce, dove oggi Paolo Vanoli dispone di numerose alternative. Dei terzini della scorsa stagione è rimasto soltanto Dodò, che potrebbe partire a gennaio ed è finora il meno utilizzato, con 135 minuti tra campionato e Coppa Italia. João Mário, Alex Jimenez, Victor Valdepeñas e Viery sono invece tutti arrivati durante il mercato estivo.

La rivoluzione è iniziata con la cessione di Robin Gosens ed è proseguita con l’addio di Niccolò Fortini. Anche Dodò, in scadenza nel 2027, avrebbe dovuto lasciare Firenze già in estate: per questo Fabio Paratici aveva provveduto ad acquistare diversi esterni. Jimenez e João Mário sono arrivati in prestito con diritto di riscatto, mentre Valdepeñas è stato acquistato a titolo definitivo. Dal Grêmio è arrivato anche Viery, centrale brasiliano capace di giocare da terzino sinistro, posizione nella quale Vanoli lo sta impiegando.

I quattro nuovi acquisti garantiscono abbondanza di uomini e soluzioni grazie alla capacità di ricoprire ruoli diversi e spostarsi con naturalezza da una zona all’altra del campo. Le alternative aumenteranno ulteriormente con il recupero di Fabiano Parisi, attualmente infortunato e atteso a inizio 2027. Dopo essere stato utilizzato come ala per necessità nella scorsa stagione, dovrebbe tornare nel suo ruolo naturale di terzino sinistro.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport