Quanti esuberi! Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha ventisei giocatori in cerca di una sistemazione"

Da Sohm a Richardson, da Sottil a Beltran fino Nzola. La Fiorentina dovrà fare un enorme lavoro per cercare di cederli tutti o la maggior parte.

USCITE. Tra le patate bollenti ereditate da Paratici c’è l’infinità di prestiti che rientrerà alla base. Si tratta di ventisei giocatori in cerca di una sistemazione. Per citarne qualcuno: Sohm, Richardson, Sottil, Beltran (che è sempre più lontano dal River Plate), Nzola, Amatucci... Non solo, che fare con gli esuberi già in casa? Ad esempio Dodo.

E De Gea? La linea del portiere spagnolo è chiara: vuole rimanere a Firenze dove ha un contratto valido fino al 2028. Ma la Fiorentina, nelle cui casse grava il suo stipendio da 3 milioni netti a stagione (con la linea della riduzione degli ingaggi che resta sovrana), non esclude di poterlo cedere a fronte di una proposta adeguata.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport