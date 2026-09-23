Quando rientrano i nazionali della Fiorentina? Beto presto a Firenze, Mastantuono torna tardissimo.

Mastantuono avrà 1/2 allenamenti prima di Genoa

Siamo entrati nella sosta delle nazionali con molti calciatori viola impegnati con le proprie rappresentative. I calciatori europei saranno impegnati in Nations League mentre quelli africani saranno impegnati nelle qualificazioni per la coppa d’Africa, per questo i rientri dei vari calciatori saranno scaglionati:

Il primo a rientrare è Beto, impegnato con la sua Guinea Bissau nelle qualificazioni della coppa D’Africa. Sara dunque a disposizione di Vanoli nella giornata del 30 settembre. Poi toccherà a Oulai che tornerà domenica 4 ottobre visto che la Costa d’Avorio giocherà anche un amichevole contro il Camerun sabato 3 Ottobre.

Poi insieme torneranno i calciatori impegnati con la nazionale Italiana, sia Fagioli che Ndour infatti saranno a Firenze martedì 6 Ottobre. Il giorno dopo toccherà a Dragusin e Pongracic che martedì saranno impegnati in Nations League con Romania e Croazia.

A rientrare tardissimo sarà Mastantuono che giocherà l’ultima partita con la sua Argentina la notte del 6 Ottobre e poi partirà per Firenze rientrando la notte tra il 7 e l’8 Ottobre avendo dunque a disposizione 1/2 allenamenti prima della partita con il Genoa