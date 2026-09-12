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Qualche demerito? Corriere dello Sport: "Non aver chiuso la gara per l'errore di Njie e l'inizio di secondo tempo"

Naturalmente c'è moltissimo da lavorare, specie sulla fase difensiva. E anche sull'essere concreti, perché il gol di che si mangia Njie è clamoroso.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2026 10:09
Qualche demerito? Corriere dello Sport: "Non aver chiuso la gara per l'errore di Njie e l'inizio di secondo tempo" -
Rassegna Stampa
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VIOLA ARGENTINA. Anche soffrendo, come si diceva, nel demerito di non aver chiuso la partita dopo la seconda rete di Mastantuono per gli errori sotto porta di Njie, e così poi nel quarto d’ora iniziale della ripresa quando il Venezia ci ha provato, però senza riuscire a creare pericoli particolari dalle parti di De Gea.

Allora, ci ha pensato un altro argentino a chiudere i conti: lancio perfetto del perfetto Fagioli e Pellegrino, entrato da sei minuti, ha segnato il 3-1 sull’uscita di Stankovic. Colpito e invece affondato, il Venezia ha concesso anche il tris (questo fortunoso) a Mastantuono (39’) e magra consolazione è stato il bel destro al volo di Hainaut (41’).

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport

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