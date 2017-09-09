QS-La Nazione: chiudete la porta. La Viola subisce gol da 10 partite consecutive

L'ultima gara senza subire reti è un Fiorentina-Bologna dello scorso aprile

"Chiudete la porta", questo il titolo d'apertura che troviamo sul QS-La Nazione. La Fiorentina ha terminato lo scorso campionato di serie A subendo sempre almeno un gol negli ultimi 8 turni. Con le 2 di questo campionato, sono 10 le gare consecutive con almeno un gol subito. L'ultima gara senza subire reti risale allo scorso aprile, quando i viola ebbero la meglio sul Bologna al Franchi.