Puzzle serie A, Il Venezia esonera Stroppa e sceglie Nicola che si presenta: "Ho una fame pazzesca"

Quarto cambio di panchine in appena 6 giornate; il Venezia riparte con Davide Nicola che ha firmato un biennale con i lagunari

Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. L'ufficialità è stata data dal Club lagunare sui propri canali istituzionali. L'accordo era stato raggiunto subito dopo l'esonero di Stroppa, ma si è dovuto attendere l'accordo fra il tecnico piemontese e la Cremonese, con cui era ancora sotto contratto. Nicola ha firmato un contratto biennale, fino al termine della stagione 2027-28. Nello staff di Nicola Manuele Cacicia, collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino, come preparatore atletico, e Lorenzo Squizzi nel ruolo di preparatore dei portieri.

"Ho scelto il Venezia perché in questa società vedo una visione a lungo termine, grande voglia di costruire e delle prospettive di crescita importanti - le prime parole del nuovo tecnico -. Poi la presenza del direttore Antonelli, che già conoscevo, ha rivestito un ruolo decisivo nella scelta perché mi ha fatto sentire voluto. Ho visto la squadra giocare in queste prime partite e nei giocatori ho visto una chimica positiva. Da parte mia c'è un entusiasmo e una fame pazzesca, ho un desiderio incredibile di rimettere piede in campo e di centrare l'obiettivo della salvezza. Nel mio lavoro l'aspetto che più sento importante è la capacità di regalare emozioni e scrivere delle pagine di storia che rimangano nel tempo. Questo deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo farlo insieme alla nostra gente". Domani Nicola inizierà a lavorare sul campo: avrà soltanto 48 ore per preparare al meglio la partita casalinga di sabato alle 15 con il Napoli di Max Allegri come riportato da Gazzetta.it