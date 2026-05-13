Pupo: "A Firenze è in atto un disinnamoramento. Oggi mancano calciatori che entrano nel cuore dei tifosi"
Le impressioni del cantante toscano Pupo sulla stagione difficile e i sentimenti che preoccupano i tifosi della Fiorentina
Ospite di FirenzeTV, Pupo ha parlato del suo profondo legame con la ACF Fiorentina, commentando una stagione vissuta con grande apprensione e conclusa con la salvezza conquistata soltanto nelle ultime giornate.
"Firenze ha bisogno di figure capaci di lasciare un segno non solo sul campo, ma anche nel cuore dei tifosi, nella squadra attuale mancano giocatori in grado di creare quel legame emotivo che in passato rappresentava l’anima della Fiorentina. Salvarsi così tardi evidenzia l’esistenza di problemi più profondi,l'entusiasmo sembra essersi affievolito dai tempi di Giancarlo Antognoni.
Nel corso dell’intervista si è poi soffermato anche sulla celebre canzone “Firenze Santa Maria Novella”:
"La vorrei risentire allo stadio Stadio Artemio Franchi durante le partite della Fiorentina. Il brano rappresenta un simbolo positivo e molto amato dai tifosi. Spero si possa ripristinare la tradizione musicale in occasione delle gare casalinghe."