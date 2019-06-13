Pucci: "Sentire parlare di investimenti e di come contrastare le norme del fairplay finanziario è musica per le orecchie dei tifosi viola"

Il Presidente dell’ACCVC, Pucci ha commentato il sogno della Fiorentina di arrivare a 30 mila tessere di abbonamenti: "Credo che l’obiettivo di avvicinare le 30 mila tessere di abbonati sia un traguar...

Il Presidente dell’ACCVC, Pucci ha commentato il sogno della Fiorentina di arrivare a 30 mila tessere di abbonamenti: "Credo che l’obiettivo di avvicinare le 30 mila tessere di abbonati sia un traguardo forte ma le premesse sono tutte positive. Sentire parlare di investimenti e di come contrastare le norme del fairplay finanziario è musica per le orecchie dei tifosi viola, abituati con Della Valle all’autofinanziamento".