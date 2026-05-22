Pucci (ACCVC): "Annata fallimentare: stasera contestazione totale al Franchi, nessuno escluso"

Le parole del Presidente dell'ACCVC che racconta il clima in vista dell'ultima giornata di campionato

Filippo Pucci, presidente dell'ACCVC, è intervenuto a Radio FirenzeViola in vista della gara di stasera contro l'Atalanta: "Il clima penso sia quello di una contestazione importante da tutti i settori dello stadio. È stata un'annata da dimenticare e da mettere negli annali come una delle peggiori. Direi che prevale un grande senso di distacco. Non vedo come faccia a tornare l'entusiasmo. Non sarà una contestazione limitata ai calciatori, perché è una situazione generale".

"La campagna acquisti non è stata avallata solo da Pradè e Pioli ma anche dalla società. Io credo che i tifosi viola sappiano che si tratta di una responsabile collettiva. Nessuno può essere tirato fuori, tutti saranno sullo stesso piano. Alcuni calciatori se la butteranno alle spalle ma è anche colpa di chi gli permetterà di farlo. La responsabile va divisa in tutte le componenti, nessuna esclusa".

Sulla proprietà: "È la principale responsabile. Vediamo cosa gli verrà riservata stasera. Il sentore della tifoseria però mi fa pensare che andranno su una responsabilità collettiva, nessuno escluso".

Su Vanoli: "Più di questo non poteva fare. Ha preso una squadra a 6 punti e con una situazione disperata. Sfido chiunque a dire che ci saremmo salvati matematicamente a tre giornate dalla fine".