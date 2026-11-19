Pruzzo senza mezzi termini: "Non ho più speranze su Beto, va mandato via subito a gennaio"

Roberto Pruzzo ha parlato del rendimento in viola di Beto

L’ex attaccante viola Roberto Pruzzo, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato del difficile avvio di stagione di Beto con la maglia della Fiorentina.

L’ex bomber non ha nascosto la propria delusione per il rendimento del giocatore, ammettendo di non avere più intenzione di aspettarlo e di aver perso fiducia nelle sue qualità. Un giudizio netto, che fotografa le difficoltà dell’attaccante e i dubbi sul suo futuro in maglia viola. Queste le sue parole:

"Non ho speranze né a breve né a lungo termine, perché mi sembra lontano da una forma accettabile. Soprattutto, non bisognerebbe farsi ingannare dal fatto che magari entra una volta o l'altra e trova anche il gol. Non è che un attaccante fa un gol e si sblocca: si sblocca se è una certezza, una garanzia.

In questo momento l'allenatore, secondo me, ha fatto la scelta giusta (Pellegrino ndr). Quindi credo che, guardando un po' più avanti, a gennaio proverei a trovare una soluzione diversa".



"Secondo me Beto, per quello che è stato pagato, ha bisogno di giocare, di rilanciarsi. L'hanno pagato 18 milioni, eh! Se tu lo tieni in panchina tutto l'anno, alla fine ti ritrovi con un giocatore che non sai più cosa può darti. Invece, se trovi una soluzione per mandarlo, per riuscire a collocarlo e farlo giocare, magari alla fine dell'anno ti ritrovi un giocatore ritrovato. Dico questo perchè Beto non è un giocatore in grado di fare il ruolo di subentrante e che decide le partite".