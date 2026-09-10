Pruzzo: "Riprendere Vanoli è stata una scelta affrettata. Avrei dato tre partite ad Andreazzoli"

Pruzzo critica la gestione Grosso e il nuovo corso: “Avrei dato tre partite ad Andreazzoli”

Pruzzo ha parlato della Fiorentina ai microfoni di Lady Radio, analizzando il momento della squadra dopo l’addio di Fabio Grosso e il ritorno di Paolo Vanoli.

"Se i giocatori che hanno lasciato Firenze stanno facendo bene, evidentemente qualcosa nell’ambiente non funzionava più. Probabilmente c’erano problemi nel gruppo. In questa rosa mancano riferimenti e personalità: non vedo nemmeno un giocatore capace di essere un punto di riferimento.

Grosso non è riuscito a creare empatia con il gruppo e ha avuto difficoltà di comunicazione fin dall’inizio. Le prime tre partite lo hanno dimostrato. Ha cercato soluzioni che probabilmente non esistevano e alla fine era difficile immaginare un epilogo diverso.

Dopo l’addio di Grosso non avrei scelto subito Vanoli. Avrei affidato la squadra ad Andreazzoli per le successive tre partite. È un uomo di buon senso e con grande esperienza. Nel frattempo la società avrebbe avuto il tempo necessario per valutare il profilo giusto. Vanoli è stata una decisione affrettata e mi auguro che possa portare nella direzione giusta, ma non ne sono convinto. Non credo abbia fatto un miracolo lo scorso anno. Per me è un allenatore sullo stesso standard di Grosso e avrei preferito cercare un profilo diverso".