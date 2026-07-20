Pruzzo: "Paratici sta facendo quello che vorrebbero fare tutti. Soulé? Per meno di 30 milioni non parte"

L'ex attaccante viola promuove il lavoro del direttore sportivo della Fiorentina e frena sulle voci che riguardano Soulé: "Alla Roma può avere un ruolo importante".

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, soffermandosi sia sul mercato della squadra viola sia sulle indiscrezioni che nelle ultime settimane hanno accostato Matías Soulé al club di Fabio Paratici.

Parlando dell'esterno argentino della Roma, Pruzzo ha espresso scetticismo sulla possibilità che possa lasciare la capitale in questa sessione di mercato, sottolineando come il club giallorosso non disponga di molte alternative nel suo ruolo. “Non credo che la Roma venderà Soulé, anche perché in questo momento non ha molte alternative sugli esterni e il mercato non è semplice. Sono convinto che l'argentino possa ritagliarsi un ruolo importante in giallorosso. Certo, se dovesse arrivare un'offerta davvero importante, la Roma potrebbe anche decidere di privarsene fin da subito. Ma penso che per meno di 30 milioni di euro non partirà”.

Pruzzo ha poi dedicato parole di apprezzamento al lavoro che la dirigenza viola sta portando avanti in questa finestra di mercato, elogiando in particolare l'operato del direttore sportivo Fabio Paratici. “Paratici sta facendo un ottimo lavoro, facendo quello che vorrebbero fare tutti: sta riuscendo ad abbassare il monte ingaggi e l'età media della rosa, aumentando allo stesso tempo la qualità della squadra. Poi, però, come sempre sarà il campo a dare i verdetti: non fa sconti a nessuno”.

Un giudizio decisamente positivo, dunque, quello dell'ex centravanti viola, che riconosce alla Fiorentina una strategia chiara: ringiovanire la rosa, contenere i costi e, allo stesso tempo, incrementare il livello tecnico della squadra. Un progetto che, secondo Pruzzo, sta prendendo forma nel migliore dei modi, pur con la consapevolezza che il giudice finale resterà sempre il terreno di gioco.