Pruzzo: "La Fiorentina non perde per mancanza di umiltà, ma perchè le altre squadre giocano meglio"

Le parole di Roberto Pruzzo in vista di Udine

A Lady Radio è intervenuto l’ex attaccante viola Roberto Pruzzo: "I ritiri già di per sé sono punitivi, quindi avrei cercato un 2 stelle in campagna per far pesare una situazione che non esiste. È però una cosa un po’ dovuta all’ambiente per dare il segnale che sei sul pezzo. In questo momento occorre avere tranquillità e capire, se ci si mette sempre in gruppo, chiusi nello spogliatoio, a dirsi le solite cose… è tempo perso”.

“Le parole di Vanoli sull’umiltà? Penso faccia parte dell’essere umano ma non deve diventare né debolezza né arroganza. Per vincere le partite servono grandi giocatori, gente che faccia gruppo ma con personalità, che in questo momento la squadra non dimostra di avere. Non credo si perdano partite perché manca umiltà, ma perché gli altri fanno sempre qualcosa di meglio e la Fiorentina non migliora, commettendo sempre i soliti errori”.

Sull'attacco: “Beto a Udine? Se giocasse non sarebbe una cosa fuori dal normale, ci può stare, ha qualcosa da dimostrare da ex. L’alternativa è Pellegrino, ragazzo che si impegna molto ma non il Malen della situazione, può darsi che abbia anche bisogno di tirare il fiato".



