Pruzzo: "Kean è uno dei migliori attaccanti della Serie A, Piccoli ha limiti tecnici evidenti"

Il pensiero di Roberto Pruzzo sul momento in casa Fiorentina

L'ex attaccante Viola, Roberto Pruzzo, è intervenuto a Lady Radio: “Mai avuti dubbi su Kean, uno dei migliori attaccanti della Serie A, non ho nessun dubbio su di lui come centravanti della Fiorentina".

"Piccoli? Bisogna sempre stare attenti alle amichevoli, non sono partite che non mettono alla prova, caratterialmente non ci sono problemi, non ci sono responsabilità. Attenzione, perché quando le cose si fanno dure certi calciatori tornano ad essere valide alternative, di contorno. Se c’è un’opportunità di mercato, penso che la Fiorentina la valuterebbe, ha limiti tecnici evidenti. Joao Mario? Giocatore di medio livello, non capisco il suo acquisto, fa fatica in qualsiasi contesto”.

Aggiunge: “Mi piace l’idea di Paratici di stravolgere la Fiorentina, una squadra, un gruppo, che non aveva più niente da dire. Più cambiamenti ci saranno meglio è, occorre attenzione ma mi sembra le cose stiano andando nella maniera giusta, oggi però vedo la Fiorentina a ridosso delle prime cinque sei in classifica. Oulai e Atta sono leggeri, hanno qualità, da subito entreranno in condizioni e stanno dando bei segnali".

"Per Comuzzo sarebbe stato sbagliato rimanere a Firenze, la Fiorentina ha comprato altri due difensori subito. Quando si ha per le mani un potenziale grande calciatore che non gioca occorre prendere una scelta".

Su Fortini: "Uno dei misteri che non riesco ancora a decifrare, è lì in bilico, anno scorso doveva andar via, non è mai titolare. Se non gioca da qui al 2027, non capisco il senso. Sulla fascia destra serve pazienza, Dodò sembrava dover partire subito, invece magari te lo ritrovi in casa fino all'ultimo, perché chi vuole acquistarlo aspetta di pagare meno possibile".