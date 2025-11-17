Pruzzo: “Il centrocampo Viola è il reparto con più difficoltà. I giocatori? Categoria di furbi”

L’ex giocatore e allenatore Roberto Pruzzo ospite a Lady Radio, parla della squadra di Paolo Vanoli. Queste le sue parole:

“Il calcio italiano in questo momento fa tanta fatica in nazionale. Per quanto riguarda la ripresa del campionato tra Fiorentina-Juventus sarà un’occasione per capire in che direzione andare, perchè i gigliati hanno lasciato invariata la situazione, a livello tattico e pratico, con la partita contro il Genoa. Se dovessi vincere contro la Juventus potresti cambiare la storia di questa stagione, dobbiamo solo aspettare ed avere fiducia soprattutto nel nuovo allenatore, che possa cambiare la sorte di questa squadra, portando delle idee, dare una motivazione in più, ridare fiducia al gruppo… oltre a dare nuove indicazioni tecniche e un’idea di quella che sarà la Fiorentina; comunque i giocatori sono sempre gli stessi.

Nel momento in cui cambia mister, o comunque ci sono vari cambiamenti, i giocatori nelle interviste parlano molto ma usano frasi di circostanza, i giocatori sono una categoria molto furba, non la batti. Per ripartire puoi pensare sia di non prendere gol che farne sempre uno in più dell’avversario, però in questo momento viola, più realisticamente, bisogna partire dalla base di non prendere gol e poi passo per passo costruire una squadra con identità, partendo dal centrocampo che, secondo me, è stato il reparto con più difficoltà, poi passare a quello difensivo, anch’esso con molte lacune, anche se anno scorso hanno fatto molto bene ed erano gli stessi. Dalla ripartenza del campionato non mi aspetto niente di più di quello visto fino ad ora, una mediocrità generalizzata, di squadre difettate ce n’è più di una”.