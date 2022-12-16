Pruzzo: "Cabral può diventare un problema, ha perso fiducia. Non mi ha mai convinto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex centravanti viola, Roberto Pruzzo, ha così parlato di Arthur Cabral e del suo ambientamento alla Fiorentina: "Il fatto che non stia segnando neppure in am...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex centravanti viola, Roberto Pruzzo, ha così parlato di Arthur Cabral e del suo ambientamento alla Fiorentina: "Il fatto che non stia segnando neppure in amichevole Cabral, per me, può rappresentare un problema. Non sta dando segnali incoraggianti, come in tutta la sua esperienza da quando è arrivato a Firenze. Una punta gioca per il gol, io anche in allenamento se non segnavo mi giravano le scatole. Ma sentivo sempre la fiducia di tutti coloro che mi stavano accanto, cosa che non credo Cabral abbia. Mi sembra che lui abbia proprio dei problemi, non legati a Firenze o alla Fiorentina. Non funziona, c’è poco da fare. Io lo manderei a giocare. Ovviamente dovresti prendere un altro. Non puoi restare con Jovic e Kouame e basta. Forse ha perso anche un po’ di morale. Jovic…vediamo come riparte. A me sembra che ogni volta…dia l’impressione di farti un piacere quando gioca. Lui è venuto qui per rilanciarsi, ok. Ma si dia una mossa. Non so quanto ci sia voglia di aspettarlo, anche da parte del tifo. Perché la Fiorentina deve vincere subito, alla ripresa del campionato, se vuole risalire in classifica. Non puoi aspettare"