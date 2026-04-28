Pruzzo attacca Piccoli: "A Firenze ha mostrato tutti i suoi limiti, deve essere ceduto subito"

Roberto Pruzzo boccia Piccoli e invita la Fiorentina a cederlo, mentre su Kean e Gudmundsson chiede valutazioni attente

L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, è intervenuto a Lady Radio per parlare della situazione degli attaccanti Viola: “Prima di ogni altra cosa cercherei di fare una squadra che abbia un futuro, almeno a due anni, quindi sceglierei l’allenatore migliore per la Fiorentina.

Su Piccoli: "Ha evidenziato tutte le sue carenze e penso sia opportuno trovare una soluzione per lui lontano da Firenze. Sarebbe una minusvalenza, ma potrebbe essere la via di fuga, non so come altrimenti si possa trovare una società che riesca a rilanciarlo".

Su Kean: "Ha dimostrato di poter essere il titolare dell’Italia e ha potenzialità enormi, bisogna però stare molto attenti. L’idea che abbia un anno buono e poi possa averne due meno buoni e problemi fisici che saltano fuori, la scelta non è facile. Se arriva un’offerta che garantisce un introito importante, bisogna poi essere bravi però a sostituirlo prendendo un grande attaccante, ed è dura”.

Su Gudmundsson: "È un attaccante atipico, ha molte qualità ma alla Fiorentina in due anni non è riuscito ad esprimerle. Ha mercato e servirà una valutazione attentissima, potrebbe portare anche una buona entrata, ma è da capire se potrà essere protagonista della Fiorentina".