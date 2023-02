Pruzzo: “Aspettiamo la conferma di Jovic. Ma la Conference potrebbe essere il suo livello”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Roberto Pruzzo ha così parlato delle doppiette di Luka Jovic e Arthur Cabral contro il Braga: “Le doppiette di Jovic e Cabral? Passare dal poco o niente al tanto porta con sé qualche segnale, qualche coincidenza e un pizzico di fortuna. Prendiamola per quello che è, con delle prestazioni importanti di questi due giocatori. Sono giocate che certificano però le qualità di Jovic e Cabral, anche se alla lunga queste qualità non stanno collimando con quello che si è visto giovedì. L’alternanza disturba? Non c’è dubbio anche perché il ruolo dell’attaccante è diverso da tutti gli altri. Gli attaccanti hanno bisogno della continuità. Può essere che questa competizione sia di livello molto basso, non escludo che questo torneo sia il livello di Jovic. È una coppa che devi giocare una volta, vincerla e poi non giocarla più. L’atteggiamento di Jovic inganna i tifosi perché sembra che non gli importi niente, ma non credo sia così. Al Real Madrid non ha mai giocato, va visto anche l’aspetto psicologico”.