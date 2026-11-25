Il caso Provare per l'ennesima volta a ripartire, Nazione: "Paratici ha dato fiducia a Vanoli ma serve più equilibrio"

Da Udine la squadra dovrebbe adottare un assetto meno sbilanciato, con ritocchi soprattutto a difesa e centrocampo

Guardarsi in faccia e provare (per l’ennesima volta) a ripartire. Guardarsi in faccia per resettare gli alibi, alibi di qualsiasi tipo. Guardarsi in faccia per capire come riempire quel vuoto pneumatico vissuto nella notte di Monza.

Notte che ha provocato la reazione di Vanoli (con le bacchettate alla squadra, l’annuncio di uno strano ritiro anticipato e il primo riferimento duro e crudo ai 40 punti da fare in fretta per evitare la serie B). Notte che si è chiusa con luce del giorno dopo, ovvero ieri, quando nonostante (l’inevitabile) tutti sotto esame, si è capito che per la società viola, intesa nelle figure di riferimento dirigenziale, da Ferrari a Paratici, l’appoggio a Vanoli – e anche alle sue parole e quindi al richiamo a una maggiore umiltà – è essenziale e concreto.

Appoggio che significa molto semplicemente una cosa, ovvero il futuro dell’allenatore non è in discussione, che toccherà a lui tirare fuori la squadra da questa situazione e dovrà farlo da subito, ovvero dalla nuova partita-spareggio che la Fiorentina vivrà domenica all’ora di pranzo, a casa dell’Udinese.

Sfida che – dopo il botto di Monza – non potrà essere sbagliata, mal interpretata e che soprattutto dovrà dare un segnale forte e chiaro di controtendenza, perché in caso contrario, davvero il dopo-Udine potrebbe portare la Fiorentina davanti a scenari che in questo momento non sono stati presi in considerazione.

Paratici ha consegnato di nuovo la fiducia a Vanoli. Vanoli, a sua volta, ha cercato di responsabilizzare il gruppo sul piano caratteriale e dell’atteggiamento (il messaggio sull’umiltà come ingrediente necessario da utilizzare per salvare la baracca) e poi? Poi si dovrà cambiare qualcosa sul campo. Rendere quella Fiorentina a trazione anteriore e così sbilanciata, una squadra più equilibrata. Più solida. Più concreta e a questo punto anche meno bella da vedersi (anche se poi nella realtà di belllezza ne ha sempre offerta poca), ma che sappia affrontare le partite nel modo giusto e indispensabile per raggiungere la salvezza.

Toccherà a Vanoli, insomma, ridisegnare i protagonisti di un assetto tattico che continua a fare acqua. E questo è molto probabile sarà anche il messaggio del club, di Paratici, che il tecnico si vedrà recapitare in queste ore, prima dell’inizio dello (strano) ritiro anticipato. Dunque, da Udine in poi la Fiorentina si metterà in campo in modo meno sbilanciato con ritocchi e mutazioni che dovrebbero riguardare la linea di difesa e soprattutto l’asse di metà campo. In difesa, ad esempio, la doppia corsia Jimenez-Joao Mario non riesce a dare alla manovra un apporto di copertura come si dovrebbe. Da qui – e magari la questione finirà per coinvolgere anche le operazioni di mercato di gennaio – la possibilità che Vanoli vada a sacrificare la propensione offensiva di uno dei due cursori di difesa per magari ricoinvolgere Ranieri o Viery in veste di terzino esterno.

La mediana? A questo punto una coabitazione Oulai-Fagioli diventerà impossibile (altro che esperimenti di bel calcio), mentre la posizione di un giocatore come Brescianini diventerà obiettivamente decisiva per presentare una Fiorentina dove ci sono più muscoli e concretezza e meno giocate a testa alta.

Ma torniamo agli scenari legati alla trasferta di Udine. La compattezza e la responsabilità messa sulle spalle dello spogliatoio devono essere la scintilla anche per far sì che la fiducia incassata da Vanoli anche dopo il tonfo di Monza rimanga tale. Paratici non si sta guardando attorno, ma Paratici, da uomo di calcio, sa che davanti a uno nuovo scenario di crisi, per di più al termine di una sfida di uno scontro diretto come quello con l’Udinese, anche la posizione della piazza potrebbe prendere una piega dura nei confronti di squadra, club e allenatore.

Udine crocevia della stagione, insomma e se anche la Fiorentina non lo sta facendo, uno screening su chi potrebbe essere (di nuovo) l’uomo giusto per la panchina, porta a un risultato non proprio incoraggiante. Accanto infatti alla più classica delle soluzioni interne (l’allenatore della squadra Primavera e quindi nel caso specifico, Andreazzoli), nomi ‘liberi’ portano nella direzione di candidati o dal prezzo impossibile, o da caratteristiche lontano dal Paratici-pensiero. In altre parole un altro guaio dalla soluzione (quasi) impossibile.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione