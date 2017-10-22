Pronti via e la Fiorentina raddoppia. Babacar gol su assist di Veretout
Dopo appena due minuti dall'inizio del secondo tempo, Babacar trova il suo primo gol in campionato raddoppiando il vantaggio
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2017 16:00
Dopo appena due minuti dall'inizio del secondo tempo, Babacar trova il suo primo gol in campionato raddoppiando il vantaggio al Vigorito. Cross dalla destra, Veretout fa sponda di testa per Babacar che da pochi passi non sbaglia. Ottimo avvio della Fiorentina che mette subito i puntini sulle i in questi secondi 45'.