Pronostici Stagione Fiorentina: 2024-2025

Quali sono le possibilità della Fiorentina in questa stagione? Scopriamolo analizzando la situazione attuale della squadra e i migliori pronostici.

Per questa nuova stagione i Viola partono con molte ambizioni e soprattutto tante novità. La prima riguarda il nuovo tecnico, Raffaele Palladino, che all’interno del calcio italiano risulta essere uno tra i più giovani del parco allenatori. Senza mezzi termini gli obiettivi su cui punterà la Fiorentina sono principalmente il Campionato, la Coppa Italia e l’agognata Conference League, di cui lo scorso anno conserva l’amaro ricordo della sconfitta in finale ai tempi supplementari contro l’Olympiacos. Per i Viola è quindi arrivato il momento di dimostrare il loro valore sul campo, non soltanto per la gioia dei giocatori sui vari siti o app per scommettere, ma soprattutto per affermarsi come una squadra che può competere con i big di tutta Europa. Andiamo quindi ad analizzare la situazione della squadra, confrontando anche le migliori quote, per farci un’idea su come sarà la stagione 2024-2025 della Fiorentina.

La Serie A della Fiorentina

Durante la scorsa stagione la Fiorentina si è dimostrata una squadra con una straordinaria capacità di gioco, ma che a conti fatti ha chiuso l’anno calcistico con dei risultati altalenanti. Partendo dalla Conference - i cui sforzi sono culminati con un secondo posto - non possiamo mettere in conto che le energie usate in Europa hanno finito per influenzare il campionato di Serie A, e che li ha visti finire lo scorso maggio in un ottavo posto con un retrogusto dolceamaro.

Per quanto riguarda quest’anno i Viola non dovrebbero troppo distanziarsi, in termini di risultati, da quelli ottenuti durante lo scorso campionato. Quel che potrebbe davvero far la differenza è il nuovo tecnico della squadra Palladino, reduce da una buona stagione al Monza, che come obiettivo principale si è posto quello di portare a Firenze almeno un trofeo. Palladino dovrebbe riuscire a lavorare sulla squadra potenziando alcuni elementi, come ad esempio il nuovo arrivato Andrea Colpani, che si è portato dietro dal Monza dove ha regalato alla squadra degli ottimi risultati. I Bookmakers in ogni caso al momento decidono di riservare qualche dubbio sulla squadra, conferendogli una quota 101.0, che li trascina dritti fino al decimo posto tra i probabili vincitori del campionato. Il tutto potrebbe infatti dipendere dalle priorità che la squadra darà in Europa. Per quanto riguarda l’inizio, i Viola apriranno la Serie A il prossimo 17 Agosto sfidando in trasferta il Parma. Non dovrebbero trovare particolari impedimenti, ed infatti una loro vittoria è quotata a 2.00.

La Conference League

L’ottavo posto guadagnato la scorsa stagione in campionato ha permesso alla Fiorentina di qualificarsi nuovamente all’interno della Conference League. Lo stile offensivo della Viola all’interno del panorama europeo potrebbe regalare una seconda volta delle soddisfazioni alla squadra. Infatti, lo scorso anno, statisticamente parlando, la Fiorentina ha dato dimostrazione di essere il miglior attacco in tutta la competizione, ma come ben sappiamo i risultati non sono stati del tutto ripagati.

Palladino quest’anno darà sicuramente maggiore risalto alla parte difensiva della squadra, mantenendo un attacco dominante, ma gestendo meglio le retrovie per lasciare meno indebolita la squadra. Cambiando l’approccio potrebbe riuscire nuovamente a raggiungere almeno le fasi finali della competizione, ma questo sarà tutto da vedere. Al momento non esistono quotazioni sulla Conference League, ma la Fiorentina dovrebbe riuscire nuovamente senza fatica a raggiungere i vertici.

La Coppa Italia

Considerando le difficoltà che la squadra potrebbe trovare nel lungo percorso della Serie A, un modo per poter portare a casa almeno un trofeo è reso possibile dalla Coppa Italia. Senza dubbio questa competizione è quella che ha permesso ai Viola di guadagnare i maggiori risultati, come ad esempio la semifinale dello scorso anno e la finale di quello precedente. La Fiorentina potrebbe quindi decidere di impiegare tutte le proprie energie sulla competizione, che al momento sembra essere quella maggiormente quotata tra le tre principali su cui il tecnico vuole metterci le mani.

I Bookmakers ovviamente danno al momento per scontato nella vittoria un testa a testa tra Milan e Inter, ma la Fiorentina si guadagna una quota 26.00 che ispira fiducia e che potrebbe cambiare decisamente in maniera positiva una volta iniziato il campionato principale. Non ci resta quindi che attendere l’inizio di questa stagione per scoprire il futuro della Fiorentina.