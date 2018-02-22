Promozioni per i giovani e iniziative con scuole non bastano. 6700 spettatori persi in cinque anni...

Promozioni per gli Under 21 e 14, iniziative con le scuole per tentare di riempire il più possibile il Franchi col Chievo domenica, ma i numeri di spettatori del passato sono ancora lontani anni luce....

Promozioni per gli Under 21 e 14, iniziative con le scuole per tentare di riempire il più possibile il Franchi col Chievo domenica, ma i numeri di spettatori del passato sono ancora lontani anni luce. La media di spettatori in 5 stagioni è scesa di oltre 6.700 unità. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio. In questa stagione il record massimo si è registrato, contro la Juventus con 32.563 spettatori (di cui 17.235 abbonati), poi contro il Milan, con oltre 30 mila presenze, con l’Inter (29.428). Solo per fare un esempio, nella stagione 2013/14 il minimo era stato raggiunto col Chievo con 27.767 accessi ed il massimo c’era stato col Torino, con oltre 40 mila spettatori arrivati allo stadio. Adesso c’è bisogno assoluto di tornare a vincere, anche perché dall’inizio del campionato ad oggi in casa sono state festeggiati solo 5 successi su 13 partite, compreso quello in Coppa Italia contro la Samp.