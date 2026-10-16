Probabili formazioni Sky Sport: "Oulai a centrocampo, Njie dal 1', Beto in vantaggio su Pellegrino"

Le probabili formazioni di Sky Sport per Fiorentina-Como

Sky Sport ha delineato le possibili scelte di Paolo Vanoli in vista della prossima sfida della Fiorentina. Il tecnico viola dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1, con De Gea tra i pali e Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas a comporre la linea difensiva.



Secondo le indicazioni dell'emittente, i principali dubbi riguardano proprio il reparto arretrato, sia sulla corsia sinistra sia al centro. Pongracic insidia infatti Ranieri, reduce da una prestazione non impeccabile contro il Genoa, e potrebbe candidarsi a una maglia da titolare.



A centrocampo sono previsti Fagioli, Oulai e Ndour, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Mastantuono e Njie. L'argentino, nonostante sia stato operato, non sembra destinato a perdere il posto nell'undici iniziale.



In attacco, invece, resta aperto il confronto tra Beto e Pellegrino. Il primo, secondo le probabili scelte riportate da Sky Sport, parte leggermente avanti, ma il ballottaggio è ancora equilibrato. Possibile staffetta tra i due nel corso della gara.



Per completare il reparto offensivo, infine, è aperta la sfida tra Gnonto e Njie, con quest'ultimo che potrebbe avere la meglio.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas; Fagioli, Oulai, Ndour; Mastantuono, Njie; Beto

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas