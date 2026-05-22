Probabili formazioni: "Gudmundsson titolare a sinistra, Comuzzo al posto di Ranieri. La Dea fa turnover"

Sky Sport ha rivelato le probabili formazioni di questa sera di Atalanta e Fiorentina per l'ultima di campionato

E’ solo un arrivederci ma è il momento più “triste” dell’anno. Quello degli ultimi 90 minuti di campionato, a meno che non ci sia uno spareggio. Già perché là in basso c’è da decidere la terza retrocessione con Cremonese e Lecce che avranno un occhio al campo e uno all’aggiornamento sul campo della diretta concorrente. C’è però anche la corsa Champions da seguire dopo che nell’ultimo turno le carte si sono rimescolate nuovamente e ora tocca alla Juventus sperare nel passo falso di qualcuna che la precede

Capitolo formazioni: i nomi “a sorpresa” sono all’ordine del giorno per un bel po’ di allenatori. Ovviamente parliamo di chi può permetterselo data la situazione tranquilla di classifica. Secondi (o terzi) portieri, attaccanti che da panchinari fissi possono diventare titolari e via dicendo. Gli inviati di Sky Sport cercheranno di fare chiarezza, magari sperando che qualche allenatore (almeno nell’ultima giornata) si sbottoni un po’ quanto a scelte. Ecco quindi l’ultimo giro dai campi per questa stagione con la situazione, in continuo aggiornamento, sulle probabili formazioni della 38^ giornata di Serie A

Rotazione forzata in difesa per Vanoli che ha Ranieri squalificato. Possibile maglia da titolare per Comuzzo. Out per un bel po’ di tempo invece Parisi. Davanti Moise Kean in settimana ha aumentato i carichi di lavoro ma non è tornato in gruppo. La stagione dell’attaccante azzurro quindi si era già chiusa lo scorso aprile In mediana dovremmo vedere Mandragora mentre nel trio di attaccanti staffetta Piccoli-Braschi al centro. Sulla sinistra favorito Gudmundsson.

La prima novità riguarda la porta. Com’era prevedibile, vista la classifica dei nerazzurri, contro la Fiorentina spazio a Sportiello. In difesa torna Hien. Nella linea di centrocampo possibile partenza dalla panchina per Zappacosta, de Roon e Ederson. Al centro giocano Pasalic e Musah Altre rotazioni sulla trequarti: pronto infatti il trio Su-Sa-Sca con Sulemana e Samardzic alle spalle di Gianluca Scamacca. Lo scrive Sky Sport

Probabili Formazioni

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Piccoli, Gudmundsson

Squalificati: Ranieri

Indisponibili: Kean, Parisi

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Musah, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bernasconi, Kossounou