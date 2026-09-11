Probabili formazioni di Sky Sport: "Dodò, Pongracic e Ranieri dall'inizio. Beto preferito a Pellegrino"

Le probabili formazioni di Sky Sport per Venezia Fiorentina

Per la sua nuova prima uscita sulla panchina viola, Vanoli sembra orientato a confermare il 4-3-3 già utilizzato nella seconda parte della scorsa stagione. Tra i pali ci sarà De Gea, mentre davanti allo spagnolo dovrebbero agire Dodô, Pongracic, Ranieri e Valdepenas. In mezzo al campo, spazio al terzetto formato da Ndour, Fagioli e Atta.

Novità anche in avanti, dove Vanoli potrebbe puntare su un tridente completamente nuovo rispetto a quello della scorsa stagione, con Mastantuono e Njie candidati a partire dal 1', con Beto riferimento centrale. L'ex attaccante dell'Everton parte al momento davanti a Pellegrino nelle gerarchie per una maglia da titolare.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, K. Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams. Allenatore: Giovanni Stroppa

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli

Lo riporta Sky Sport