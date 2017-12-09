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Probabile formazione: unica incognita è la Coppa Italia di mercoledì, ma Pioli domani si affiderà ai soliti...

Squadra che vince non si cambia, a maggior ragione se la vittoria è arrivata passando per una prestazione convincente: insomma se Pioli non cambia idea in corso d’opera per qualche motivo, la Fiorenti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2017 09:08
Probabile formazione: unica incognita è la Coppa Italia di mercoledì, ma Pioli domani si affiderà ai soliti... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Squadra che vince non si cambia, a maggior ragione se la vittoria è arrivata passando per una prestazione convincente: insomma se Pioli non cambia idea in corso d’opera per qualche motivo, la Fiorentina del San Paolo in partenza sarà quella che ha battuto il Sassuolo. E pareggiato con la Lazio. Segnale che le gerarchie sono definite e che adesso più che mai si punta sulle certezze tecniche e tattiche: senza dimenticare che mercoledì sarà tempo di Coppa Italia, quindi si torna al naturale turnover messo in atto verosimilmente alla terza e ultima uscita.

L’articolo integrale in edicola con le pagine dell’edizione di oggi di Stadio.

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