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Probabile formazione Sky: “Viery a sinistra e a destra Dodò. Oulai titolare, Beto favorito su Pellegrino”

La probabile formazione della Fiorentina

A cura di Andrea Pagni
24 ottobre 2026 12:43
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Probabile formazione Sky: “Viery a sinistra e a destra Dodò. Oulai titolare, Beto favorito su Pellegrino” - Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il noto emittente televisivo Sky Sport ha dato la probabile formazione della Fiorentina contro l’Inter a San Siro. Davanti al solito De Gea dovrebbero giocare Dodò, Dragusin, Pongracic e Viery con Jimenez che va verso la panchina.

Novità anche a centrocampo con Oulai che va verso una maglia da titolare con Fagioli e Ndour. Davanti Beto parte favorito su Pellegrini, accanto a lui Mastantuono e Njie

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