Probabile formazione Sky: “Viery a sinistra e a destra Dodò. Oulai titolare, Beto favorito su Pellegrino”
La probabile formazione della Fiorentina
A cura di Andrea Pagni
24 ottobre 2026 12:43
Il noto emittente televisivo Sky Sport ha dato la probabile formazione della Fiorentina contro l’Inter a San Siro. Davanti al solito De Gea dovrebbero giocare Dodò, Dragusin, Pongracic e Viery con Jimenez che va verso la panchina.
Novità anche a centrocampo con Oulai che va verso una maglia da titolare con Fagioli e Ndour. Davanti Beto parte favorito su Pellegrini, accanto a lui Mastantuono e Njie