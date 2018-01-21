Probabile formazione: out Astori, Veretout e Thereau, ci sono due possibilità per Pioli...

Sarà Fiorentina contro Sampdoria, la squadra di Pioli, però, non arriva in ottime condizioni alla gara di oggi pomeriggio a causa di alcune assenze: Astori e Veretout sono squalificati, mentre Thereau...

Sarà Fiorentina contro Sampdoria, la squadra di Pioli, però, non arriva in ottime condizioni alla gara di oggi pomeriggio a causa di alcune assenze: Astori e Veretout sono squalificati, mentre Thereau si è fatto male in allenamento.

Come potrebbe, dunque, scendere in campo la Fiorentina? Per quanto riguarda la difesa, i quotidiani sono concordi sulla retroguardia a quattro con Laurini a destra, Pezzella e Vitor Hugo (quest’ultimo al posto di Astori) nel mezzo e Biraghi a sinistra, con – ovviamente – Sportiello in porta.

Qualche dubbio in più, invece, dal centrocampo in su. Secondo il Corriere dello Sport, la mediana dovrebbe essere composta da Badelj e Benassi, con l’ex Torino che prenderà il posto di Veretout. A sinistra, nel modulo 4-4-2, agirà Chiesa ed Eysseric a destra. In attacco spazio a Simeone e a Babacar.

Ulteriori novità le suggerisce La Nazione. Il modulo, questa volta, è il 4-3-3. La difesa è la stessa scritta sopra, centrocampo con Benassi, Badelj e Sanchez, attacco con Chiesa da una parte e Gil Dias dall’altra a supporto di Simeone.