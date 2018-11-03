Probabile formazione: nessuna sorpresa in difesa. A centrocampo la spunta Gerson, e davanti...

Sarà 4-3-3, con il tridente formato da Pjaca, Simeone e Chiesa. Questi gli attaccanti che dovrebbero scendere in campo contro la Roma, con il croato al centro dell'attenzione. Non un grande inizio di...

Sarà 4-3-3, con il tridente formato da Pjaca, Simeone e Chiesa. Questi gli attaccanti che dovrebbero scendere in campo contro la Roma, con il croato al centro dell'attenzione. Non un grande inizio di stagione la sua, certamente inferiore ad altre ali arrivate in estate in Serie A, come Gervinho. Stadio riporta inoltre che a centrocampo giocare Gerson, che questa volta sembra aver superato Edimilson Fernandes. Gli altri due centrocampisti saranno Veretout al centro e Benassi a destra. In difesa i titolari saranno quelli che hanno giocato sempre.