Labaro Viola

Probabile formazione: nessuna sorpresa in difesa. A centrocampo la spunta Gerson, e davanti...

Sarà 4-3-3, con il tridente formato da Pjaca, Simeone e Chiesa. Questi gli attaccanti che dovrebbero scendere in campo contro la Roma, con il croato al centro dell'attenzione. Non un grande inizio di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2018 10:55
Probabile formazione: nessuna sorpresa in difesa. A centrocampo la spunta Gerson, e davanti... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Rassegna Stampa
Condividi

Sarà 4-3-3, con il tridente formato da PjacaSimeone e Chiesa. Questi gli attaccanti che dovrebbero scendere in campo contro la Roma, con il croato al centro dell'attenzione. Non un grande inizio di stagione la sua, certamente inferiore ad altre ali arrivate in estate in Serie A, come Gervinho. Stadio riporta inoltre che a centrocampo giocare Gerson, che questa volta sembra aver superato Edimilson Fernandes. Gli altri due centrocampisti saranno Veretout al centro e Benassi a destra. In difesa i titolari saranno quelli che hanno giocato sempre.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok