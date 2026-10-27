Probabile formazione Fiorentina: TMW lancia Dodò dal primo minuto. Centrocampo con Oulai e Fagioli
Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta secondo TuttoMercatoWeb
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2026 13:39
Giovedì 29 ottobre, alle ore 20.45, la Fiorentina affronta l’Atalanta in una sfida importante per il proprio percorso in campionato. Secondo le probabili formazioni riportate da TuttoMercatoWeb, Vanoli dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con alcune scelte interessanti.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Dodô; Oulai, Fagioli; Mastantuono, Gonçalves, Gnonto; Pellegrino.
Allenatore: Vanoli.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Rowe; Krstovic.
Allenatore: Sarri.